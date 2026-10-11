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imago-sport-1084398783.jpgLaPresse
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Milan, del esquema fluido a la ausencia de un once titular: Amorim tiene razón, su equipo está lejos de mostrar todo su potencial

AC Milán

Tercer empate consecutivo del Milan fuera de casa: el vaso de Amorim, esta vez, está medio vacío

La victoria ante el Lecce del pasado 20 de septiembre había sido buena desde el punto de vista técnico e interesante por el nuevo planteamiento táctico ideado por Amorim. Un claro paso adelante respecto a las discretas actuaciones frente a la Juventus, la Lazio y el Benfica. Veinte días después, la tendencia se confirma: dos pasos atrás en el Mapei Stadium ante el Sassuolo y dos puntos que se quedaron por el camino.

Un Milan totalmente enigmático: atascado al principio, jugó muy bien durante más de 40 minutos, pero, tras encajar el gol de Odenthal por una desconexión repentina, fue incapaz de reaccionar e intentar ir a por la victoria.

  • Esquema flexible sin un once fijo

    Ante el Sassuolo, el Milan sumó su tercer empate consecutivo lejos de San Siro, después de los logrados en el campo de la Juventus y en el Olímpico frente a la Lazio. A diferencia de las dos primeras salidas, esta vez el vaso está medio vacío para Amorim y sus jugadores: el equipo mostró una identidad poco definida y echó por tierra una valiosa victoria por falta de mentalidad en los momentos clave del partido. Así lo confirmó uno de sus líderes, Adrien Rabiot, al término del encuentro ante los micrófonos de Sky: «Hacemos cosas buenas, pero a veces no hacemos bien lo que deberíamos hacer. Después del gol concedimos enseguida dos ocasiones de gol y Mike nos salvó. Luego llegó ese gol a balón parado. Son cosas difíciles de entender; tenemos que volver a ver el partido y analizarlo todo. Creo que hicimos un buen partido, pero podríamos haberlo hecho mucho mejor por los jugadores que tenemos y por cómo trabajamos durante la semana».


    El sistema flexible, que alterna entre una defensa de tres y una de cuatro durante el partido, con Gila buscando amplitud y profundidad por la banda derecha, pareció perfecto para proteger a Modric contra el Lecce y, al mismo tiempo, «bloqueado» con Musah en el centro del campo. La ausencia de un once tipo hace que al equipo le falten mecanismos que pueda reproducir con fidelidad, certezas durante el partido y la mentalidad que habría necesitado para conservar la ventaja lograda precisamente por Rabiot.


  • AMORIM TIENE RAZÓN

    El Milan sigue invicto tras sus primeros seis partidos, cuatro de ellos disputados fuera de casa. En definitiva, no se puede hablar de un mal comienzo si se tienen en cuenta tanto la dificultad de los rivales a los que se ha enfrentado como la clasificación. El equipo de Amorim todavía no es el que el técnico portugués y el propietario Cardinale tenían en mente en verano. De hecho, el propio exentrenador del Manchester United había sido profético en la entrevista del 2 de octubre en Sky:  «Todavía nos faltan muchas cosas, y lo digo sin problemas. Intentamos dominar el juego con más constancia, jugamos bien en algunos momentos, pero aún tenemos mucho por hacer. No me gusta oír hablar de este equipo como el Milan de Amorim: el Milan es el Milan, tiene una historia y una identidad que van más allá del nombre de un entrenador. Quiero un equipo reconocible, capaz de ganar incluso cuando las cosas no salen perfectamente. Todavía estamos lejos de nuestro potencial, pero necesitamos tiempo y continuidad. Tenemos muchos partidos, debemos ganar y mejorar al mismo tiempo, y no es sencillo».

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