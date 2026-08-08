La negociación con el Aston Villa se había frustrado por una diferencia de dos millones y eso convenció a Amorim para darle una oportunidad entre Australia e Indonesia. Estupiñán, sin embargo, no terminó de convencer; la camiseta del AC Milan probablemente pesa demasiado para un lateral que, en cualquier caso, ha acumulado experiencias importantes en su carrera entre la Premier League, en el Brighton, y en LaLiga con el Villarreal.
Getty Images
Traducido por
Milan, decisión tomada: Estupiñán vuelve al mercado. He aquí por qué no se fue al Aston Villa (que ficha a Ruggeri)
MENDES, AL TRABAJO
Tras desvanecerse la negociación con el Aston Villa,Jorge Mendes trabaja para encontrarle un nuevo destino a su representado. Estupiñán tiene varios pretendientes entre España, Inglaterra y Portugal y confía en la capacidad de su agente para encontrar pronto una solución definitiva. Amorim espera un refuerzo por las bandas, un jugador más funcional para su idea de juego.
LA PETICIÓN
Según ha podido saber nuestra redacción, el Milan valora a Estupinan en unos 17 millones de euros. Está claro que, con el paso de los días y a medida que se acerque el cierre del mercado, el precio podría sufrir variaciones.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias