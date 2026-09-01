Milan, decisión sorpresa: Tomori, reintegrado en la plantilla tras dos semanas de entrenamientos al margen

Fikayo Tomori, ya en el pasado reciente, siempre ha rechazado todas las ofertas para quedarse en el Milan. Ya había ocurrido en enero de 2025, cuando estaba todo hecho para su traspaso al Tottenham. Pese a la decisión del club de excluirlo del proyecto, usando también mano dura materializada con entrenamientos de forma individual, el ex del Chelsea ha devuelto al remitente cada propuesta, como la del Fulham, que había apretado mucho durante la jornada del 1 de septiembre. El defensa central se encuentra en este momento en Londres con sus agentes porque ha sido eximido del entrenamiento por el Milan por razones de mercado.