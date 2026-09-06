En las dos primeras jornadas de liga, contra Torino y Venezia, se había quedado viendo desde el banquillo cómo sus compañeros ganaban. Diego Moreira fue alineado por sorpresa por Ruben Amorim en lugar de un gran Samuel Chukwueze en un debut ciertamente complicado en casa de una Juventus que llegaba a la cita con el viento a favor tras los 6 puntos sumados en las dos primeras jornadas.
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Milan, debut como titular de Moreira: el ex del Estrasburgo falla, pero tiene varios atenuantes
APLAZADO
Desde el punto de vista físico, Moreira ha demostrado gozar de una buena condición, ha corrido mucho tanto con como sin balón. Quedan por revisar tanto las decisiones como el entendimiento con sus compañeros: muchos errores de medida y poco valor a la hora de buscar el uno contra uno, que sigue siendo la mejor característica de su repertorio.
LAS NOTAS
Moreira 5: sin duda no faltan los atenuantes del caso, porque hablamos de un chico muy joven que llegó a Italia hace una veintena de días y en su debut con la camiseta del AC Milan. La suya, sin embargo, es una actuación a la que le falta prácticamente de todo: personalidad, uno contra uno y centros. Suspendido.
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