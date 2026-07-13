El nuevo Milan de Rubén Amorim arranca hoy en Milanello la pretemporada 2026/2027, mientras sigue el mercado: tras los fichajes de Gonçalo Ramos y Mario Gila por unos 100 millones, podrían llegar más refuerzos. Para atender las nuevas peticiones del técnico luso, el presidente Gerry Cardinale debe reducir la plantilla y liberar presupuesto.
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Milán debe vender: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek y Leão son los jugadores más valiosos que podrían salir. ¿Qué pasará?
LOS NOMBRES ILUSTRES
Tomori, Fofana, Estupinan, Loftus-Cheek y Leao son los más cercanos a dejar el Milan. La directiva trabaja para encontrarles salida. Los rumores y los primeros contactos de sus agentes ya se han activado para maximizar el retorno económico, evitar pérdidas en el balance y dar margen de maniobra en el mercado, donde aún faltan piezas para el 3-4-2-1 de Amorim. Estupinan y Leao aún están de vacaciones tras el Mundial, mientras que Tomori, Loftus-Cheek y Fofana se incorporarán a la primera fase de la pretemporada.
FICHAJES DE LA PREMIER
El Milan avisa: no habrá rebajas, pese a los distintos contratos. Las primeras señales firmes llegan de la Premier League: el recién ascendido Coventry City, a instancias del técnico Frank Lampard, sigue a Tomori y Loftus-Cheek. A ambos les vence el contrato en junio de 2027; las negociaciones de renovación están estancadas, sobre todo por el salario: Tomori cuesta 3,5 millones de euros netos al año y Loftus-Cheek, unos 4. Por último, Estupinan, fichado el pasado verano al Brighton por unos 20 millones, ha decepcionado y ya no entra en los planes. El Aston Villa ha pedido información y su precio de salida rondaría los 15 millones.
FOFANA ESTÁ FUERA
Las situaciones de Youssouf Fofana y Rafael Leão están calientes, aunque aún no al máximo —aunque pronto podría haber novedades—. El club le ha hecho saber, a través de su entorno, que no es intocable —en enero ya valoró las ofertas del Galatasaray— y él explora opciones en Francia o Inglaterra. Tiene contrato hasta 2028 y cobra unos 3 millones netos. El club aspira a recuperar los 20 millones invertidos en 2024 al ficharlo del Mónaco.
MENDES EN MISIÓN POR LEAO
Se esperan novedades sobre el futuro del delantero portugués, que no brilló en el Mundial, ya desde esta semana. Tras la eliminación de Portugal, su agente, Jorge Mendes, trabaja en las opciones surgidas en los últimos días. A las opciones turcas, especialmente el Galatasaray, que el jugador descarta por ahora, se suma Arabia Saudí,donde Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad ofrecen cifras muy elevadas. En el fondo, Leao confía en que aparezca una oferta de la Premier League que le mantenga en el «fútbol que cuenta». El Milan, con su salida, aspira a recaudar al menos 60 millones de euros.
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