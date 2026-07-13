Milán debe vender: Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek y Leão son los jugadores más valiosos que podrían salir. ¿Qué pasará?

El Milan avisa: no habrá rebajas, pese a los distintos contratos. Las primeras señales firmes llegan de la Premier League: el recién ascendido Coventry City, a instancias del técnico Frank Lampard, sigue a Tomori y Loftus-Cheek. A ambos les vence el contrato en junio de 2027; las negociaciones de renovación están estancadas, sobre todo por el salario: Tomori cuesta 3,5 millones de euros netos al año y Loftus-Cheek, unos 4. Por último, Estupinan, fichado el pasado verano al Brighton por unos 20 millones, ha decepcionado y ya no entra en los planes. El Aston Villa ha pedido información y su precio de salida rondaría los 15 millones.