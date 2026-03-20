Milán, de Musah y Chukwueze a Bennacer: la situación de cada uno de los jugadores cedidos

Tras haber abonado al Milan 4,5 millones por la cesión con opción de compra, el Atalanta se ha tomado un respiro para reflexionar sobre Yunus Musah. La paradoja radica en la evolución del estadounidense, quien, en los últimos quince días, ha marcado su primer gol en la Serie A y el primero en la Copa de Italia, en la semifinal contra la Lazio, tras una primera etapa complicada en la que pasó mucho tiempo en el banquillo y tuvo muy pocos minutos. La Dea deberá decidir si completa la compra ejerciendo el derecho de compra por 20,5 millones. En la situación actual, las posibilidades no serían tan altas.





Según Filippo Terracciano, la Cremonese, tras haber abonado al Diavolo 500 000 euros por el préstamo oneroso, tiene la obligación de ejercer la opción de compra por 3,5 millones en caso de mantener la categoría. Aquí radican las dificultades, de forma sorprendente y en contra de la tendencia de hace un mes.