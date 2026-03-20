Milán, el futuro es ahora. Massimiliano Allegri quiere llevar al equipo a la meta de la Liga de Campeones, un paso fundamental tanto para la economía del club como para el desarrollo del proyecto deportivo. El técnico de Livorno es consciente de que el crecimiento del equipo pasa por el campo y los resultados, y ya tiene claro qué necesitará en el mercado de fichajes para elevar el nivel de calidad de la plantilla. En pocas palabras: 4 o 5 fichajes para ser 100 % competitivos en la lucha por el Scudetto.Fichajes que también dependen del presupuesto que el club tenga previsto destinar al mercado y que se verá influido por los ingresos que se obtendrán de los numerosos jugadores que fueron cedidos el verano pasado.
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Milán, de Musah y Chukwueze a Bennacer: la situación de cada uno de los jugadores cedidos
REEMBOLSOS REALIZADOS
Los casos de Tommaso Pobega y Álvaro Morata quedaron prácticamente cerrados el verano pasado por parte del Milan: en el caso del centrocampista de Giuliano, el Bolonia ya ha ejercido y hecho oficial el derecho de compra por 7 millones de euros. En cuanto al español, tras haber abonado al Galatasaray 5 millones de euros por la rescisión de la cesión, el Milan ingresará 15 millones de euros del Como por la venta definitiva del delantero. De este modo, teniendo en cuenta un valor residual de 9,75 millones de euros, el club rossonero registrará una plusvalía de aproximadamente 5,25 millones de euros.
UNA SORPRESA INESPERADA
Tras haber abonado al Milan 4,5 millones por la cesión con opción de compra, el Atalanta se ha tomado un respiro para reflexionar sobre Yunus Musah. La paradoja radica en la evolución del estadounidense, quien, en los últimos quince días, ha marcado su primer gol en la Serie A y el primero en la Copa de Italia, en la semifinal contra la Lazio, tras una primera etapa complicada en la que pasó mucho tiempo en el banquillo y tuvo muy pocos minutos. La Dea deberá decidir si completa la compra ejerciendo el derecho de compra por 20,5 millones. En la situación actual, las posibilidades no serían tan altas.
Según Filippo Terracciano, la Cremonese, tras haber abonado al Diavolo 500 000 euros por el préstamo oneroso, tiene la obligación de ejercer la opción de compra por 3,5 millones en caso de mantener la categoría. Aquí radican las dificultades, de forma sorprendente y en contra de la tendencia de hace un mes.
MÁXIMA PLUSVALÍA EN COLOMBO
Lorenzo Colombo está a punto de fichar por el Genoa a título definitivo por unos 10 millones, lo que supondría una ganancia total para el Milan. Con 29 partidos disputados y 6 goles marcados hasta la fecha, el delantero de Brianza ya ha cumplido los dos primeros requisitos que activan la obligación de compra: el último está vinculado a la permanencia del club ligure, algo que ya es prácticamente una formalidad para un equipo que, con De Rossi al mando, está acumulando una media de puntos propia de la Europa League.
TORNA BENNACER
En el caso de Bennacer, el acuerdo con el Dinamo de Zagreb se cerró en forma de cesión gratuita con opción de compra, fijada en unos 10 millones de euros. Cabe destacar además que el salario de Bennacer, 4 millones de euros netos por temporada según el contrato que le vincula al Milan hasta 2027, es sufragado en un 40 % por el club croata, mientras que el 60 % restante corre a cargo de los rossoneri.
Teniendo en cuenta los parámetros económicos, que están fuera del alcance del club croata, y la persistencia de los problemas físicos, el regreso de Bennacer a su club de origen es casi seguro.
SPERANZA CHUKWUEZE
El Fulham está muy satisfecho con el rendimiento de Chukwueze y hay muchas posibilidades de que, al final de la temporada, ejerza la opción de compra por unos 28 millones de euros. Ahí residen las mayores esperanzas del club rossonero respecto al extremo nigeriano, que, hasta ahora, ha marcado 3 goles y ha dado 4 asistencias en 16 partidos de la Premier League.