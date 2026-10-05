Milan: de Carvajal a Guerreiro, también la opción de los agentes libres para sustituir a Saelemaekers

De un solo golpe, el Milan ha perdido por un largo periodo a Pervis Estupiñán y Alexis Saelemaekers. Las lesiones sufridas por los dos carrileros del Milan son serias y, en consecuencia, obligarán a Ruben Amorim a cambiar por completo sus ideas técnico-tácticas en una posición que, además, ya había quedado descubierta al final del mercado de verano por la falta de al menos un jugador.
Por eso, sumando el fichaje frustrado en verano a la baja de los dos jugadores de banda de la plantilla, el Milan podría verse obligado a volver a considerar el mercado de los agentes libres, donde todavía hay varios perfiles, incluso de alto nivel, disponibles.