Milan: de Carvajal a Guerreiro, también la opción de los agentes libres para sustituir a Saelemaekers

El de Saelemaekers es el parte médico peor: el AC Milan comunica que, durante el fin de semana, Alexis Saelemaekers fue sometido a nuevas pruebas en el tobillo derecho, el mismo que fue operado en 2024 para tratar una fractura del maléolo medial.Los exámenes especializados han evidenciado que el tobillo, a raíz del reciente traumatismo en el entrenamiento, ha perdido estabilidad en la zona de la anterior intervención quirúrgica.





No es preocupante, pero sí serio, la lesión sufrida con su selección por Estupinan, de la que se habla de: "molestia de bajo grado del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. En cualquier caso, será evaluado a su regreso a Milanello".





Y si para el ecuatoriano el tiempo de baja podría quedar contenido dentro de este mes, para el belga el resultado es mucho más problemático, dado que volverá a pasar por el quirófano con un regreso previsto no antes de principios de 2027.