Milán, cuando Hardung contaba: «Os voy a explicar el arte de descubrir talentos. Tenía un sueño y me he dejado la piel para conseguirlo»

De hecho, es raro ver a un director deportivo tan joven, al menos para nosotros, los italianos. Aunque en Nápoles Giovanni Manna tiene casi la misma edad que él…

«En Alemania también es raro, la verdad. Yo nunca jugué ni siquiera en categorías inferiores; pronto vi que no tenía lo necesario (ríe). No tengo un padre famoso ni contactos en el fútbol, pero tenía un sueño y trabajé sin descanso para alcanzarlo, aprendiendo de quienes me rodearon. Sí, también tuve suerte».

Comprar a Pacho por 9 millones y venderlo al PSG por 40, a Ekitiké por 16 y obtener 95 del Liverpool, a Marmoush gratis y luego cobrar 75 del City: no es solo suerte.

«Es un trabajo en equipo, sin recetas secretas. Primero detectamos talento en cualquier parte y lo traemos a Fráncfort en condiciones adecuadas. Después hacemos todo lo posible para que el jugador se sienta a gusto. Si es joven, debe poder equivocarse y crecer con entrenamientos específicos e individuales».

El Eintracht vende a muchos jugadores, pero también consigue resultados en el campo: ¿cómo es posible?

«Es lógico: cuando se marchan jugadores como Kolo Muani o Ekitiké, el nivel baja. No puedes retenerlos, aunque seamos ambiciosos. ¿Qué hacer? Fácil: buscar y formar a otros. Hay un hilo conductor que une el mercado de fichajes y la búsqueda de talentos. Si mantienes el equilibrio al inicio de cada ciclo, replicas los resultados en el campo».





¿Cuál es la filosofía de su Eintracht?

«Poner mucha energía en el campo, crear ocasiones y asumir riesgos. Si juegas con valentía, también puedes encajar goles, no es ningún drama».