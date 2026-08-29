Milan: contactos continuos por Hutchinson, hoy ni siquiera en el banquillo con el Nottingham Forest

Recordamos que, según informó ayer el Daily Mail, el AC Milan ha puesto sus ojos en Hutchinson, mediapunta de la generación de 2003 que milita en el Nottingham Forest. Formado entre Chelsea y Arsenal, en su carrera también ha vestido la camiseta del Ipswich Town. Está en el Forest desde el año pasado y, en la última temporada, ha sumado 42 partidos, 1 gol y 8 asistencias entre Premier League, copas nacionales y Europa League.





El año pasado se trasladó al City Ground por 37,5 millones de libras; según el Daily Mail, el Milan valora una cesión con obligación de compra, aunque por el momento no se han dado a conocer las cifras. Hutchinson es un mediapunta zurdo, que puede jugar por toda la banda o detrás del punta.





Las informaciones procedentes de Inglaterra fueron confirmadas por Sky Sport , que informó de que el club milanista ha pedido información por el extremo de la generación de 2003 del Nottingham Forest.