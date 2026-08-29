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Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milan: contactos continuos por Hutchinson, hoy ni siquiera en el banquillo con el Nottingham Forest

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O. Hutchinson

El Milan sigue la pista que conduce al extremo

Omari Hutchinson ni siquiera está en el banquillo para el partido de hoy del Nottingham Forest en casa del Liverpool y, según informa Gianluca Di Marzio, continúan los contactos con el Milan. Las próximas horas serán importantes para entender la viabilidad de la operación.


  • Recordamos que, según informó ayer el Daily Mail, el AC Milan ha puesto sus ojos en Hutchinson, mediapunta de la generación de 2003 que milita en el Nottingham Forest. Formado entre Chelsea y Arsenal, en su carrera también ha vestido la camiseta del Ipswich Town. Está en el Forest desde el año pasado y, en la última temporada, ha sumado 42 partidos, 1 gol y 8 asistencias entre Premier League, copas nacionales y Europa League.


    El año pasado se trasladó al City Ground por 37,5 millones de libras; según el Daily Mail, el Milan valora una cesión con obligación de compra, aunque por el momento no se han dado a conocer las cifras. Hutchinson es un mediapunta zurdo, que puede jugar por toda la banda o detrás del punta.


    Las informaciones procedentes de Inglaterra fueron confirmadas por Sky Sport , que informó de que el club milanista ha pedido información por el extremo de la generación de 2003 del Nottingham Forest.

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