En las próximas horas, Porto y Milan volverán a dialogar con el objetivo común de llegar a un entendimiento, incluso a medio camino entre oferta y demanda. Lo que falta es el acuerdo tanto sobre las condiciones que puedan llevar a la obligación de compra como sobre la cifra final del traspaso. No son precisamente detalles, sino casi toda la base de la negociación. Por su parte, Gimenez está presionando para ir al Porto, con el que tiene un acuerdo por una temporada a 2,5 millones más bonus.





La sensación es que el acuerdo definitivo puede llegar por 20 millones para la opción de compra.