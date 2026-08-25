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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, contactos continuos con el Oporto: qué falta para cerrar el fichaje de Gimenez tras el acuerdo total con el jugador

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Gimenez al Oporto: la operación podría desbloquearse pronto. Esto es de lo que depende

Sonrisas y canciones desde Milanello. Pese al descarte del Milan, que los ha apartado de la plantilla, Gimenez y Fofana han publicado fotos en sus stories de Instagram en las que aparecen sonrientes y en grupo al término de la sesión de entrenamiento. El delantero mexicano se ha recuperado por completo de la lesión de tobillo sufrida contra Inglaterra en los octavos del Mundial y ahora se siente listo para volver a empezar. Con una camiseta distinta a la del Milan.

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  • OPTIMISMO

    Gimenez ha vuelto a sonreír porque, sin duda, se siente halagado y feliz por las sensaciones que le ha transmitido el Oporto en los últimos días. Después de un periodo complicado y sin ni siquiera la sombra de un gol, el club portugués ha sido una inyección de confianza. El optimismo por el buen desenlace de la negociación con el Milan es muy alto tanto en el jugador como en los campeones de Portugal.

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  • CONTACTOS CONTINUOS

    La Lazio ha cerrado la operación con el Sassuolo por Pinamonti por una cifra cercana a los 12 millones de euros y, de hecho, sale de la carrera por Santiago Gimenez. El Oporto, en este momento, se encuentra con el camino despejado para llegar al ex del Feyenoord y por este motivo ha retomado los contactos con el Milan después de que la primera oferta (cesión con opción de compra por 15 millones de euros) fuera considerada inadecuada.

  • QUÉ FALTA

    En las próximas horas, Porto y Milan volverán a dialogar con el objetivo común de llegar a un entendimiento, incluso a medio camino entre oferta y demanda. Lo que falta es el acuerdo tanto sobre las condiciones que puedan llevar a la obligación de compra como sobre la cifra final del traspaso. No son precisamente detalles, sino casi toda la base de la negociación. Por su parte, Gimenez está presionando para irse al Porto, con el que tiene un acuerdo por una temporada a 2,5 millones más bonus.


    La sensación es que a 20 millones por la opción de compra puede llegar el acuerdo definitivo.

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