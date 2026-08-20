Ruben Dias es el gran objetivo para la defensa del Milan de Gerry Cardinale. En las más de seis horas que el superagente Jorge Mendes pasó en Casa Milan, sede del AC Milan, también se habló de la situación del potente defensa portugués del Manchester City, de 29 años y con contrato hasta 2029 y una de las piezas más valiosas de Gestifute, la agencia vinculada al representante luso.
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Milan, contactos concretos por Rúben Dias: es el gran objetivo para la defensa, los detalles
Contactos concretos
Según informa SportMediaset, hay contactos concretos para llegar a un acuerdo por el jugador de la generación de 1997, en Manchester desde 2020 pero formado en el Benfica, y ofrecido por el propio Mendes.
LA PETICIÓN DE AMORIM
El técnico Ruben Amorim pide un defensa central capaz de iniciar la jugada y que pueda permitir a su equipo presionar arriba. Después del entrenador, Goncalo Ramos y Diego Moreira, belga con doble nacionalidad, también el próximo central del AC Milan podría llegar desde Portugal.
DIRECCIÓN DE MENDES
Operación complicada por estatus, ya que es el capitán del City, y por costes, dado que el precio ronda los 60/65 millones de euros y el salario los 8 millones de euros netos, pero no imposible con la dirección de Mendes, que lleva las riendas del mercado del AC Milan, tras la doble llegada de Ramos y Moreira de su agencia. Ahora Cardinale ha encargado al agente encontrar al nuevo líder defensivo del AC Milan, tema principal de la larga reunión celebrada ayer.
NUEVA EXPERIENCIA
En un verano de revolución para el City, con las salidas de tantos veteranos además de la de Pep Guardiola, también para el ex del Benfica la aventura en Mánchester podría estar llegando a su fin, en busca de una nueva experiencia.
La carta Leao
El Milan también ha encargado a Mendes que encuentre un equipo para Rafa Leao. En las últimas horas se había hablado de un posible intercambio entre portugueses: Rafa a Mánchester y Ruben a Milán, aunque la opción no ha cobrado fuerza.
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