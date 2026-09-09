Bondo fue fichado por el Milan en enero de 2025 por unos 10 millones de euros más 2 en bonus. Una operación nacida de una idea de Moncada y cerrada por Fulrani con Galliani, entonces consejero delegado del Milan. Un año y medio después, el francés se ha convertido casi en un ‘peso’ para el club, que había decidido ponerlo en el mercado el pasado verano con una valoración de unos 8 millones de euros. Demasiados para un chico que venía de una experiencia complicada en la Cremonese, donde jugó poco también a causa de algunos problemas físicos. Warren rechazó las propuestas de los dos clubes turcos, Corum y Erzurumspor FK en Turquía, y también la de los estadounidenses del San Jose Earthquakes, porque esperaba una llamada de campeonatos europeos de primer nivel. Una llamada que, a la hora de la verdad, nunca llegó.



