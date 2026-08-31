Lo de Endrick no es solo un sueño de verano para el Milan, sino un objetivo concreto que intentar alcanzar. Todo nació a mediados de julio, cuando Gerry Cardinale, gracias a su amigo Jorge Mendes, empezó a establecer contactos con el Real Madrid para posibles sinergias de mercado. Se habla de muchos jugadores: desde los jóvenes Valdepenas (ahora en la Fiorentina) y Pitarch hasta futbolistas mucho más consolidados como Brahim Diaz. El dueño de Red Bird empieza a dialogar directamente con Florentino Pérez y da un paso al frente por el verdadero objetivo de Ruben Amorim: el brasileño Endrick.
Traducido por
Milan, contacto directo entre Cardinale y Florentino Pérez por Endrick: al delantero brasileño le gusta mucho a Amorim, qué se filtra
¿Nuevo intento en enero?
La idea del AC Milan sobre Endrick nace de una constatación: el Real Madrid tiene una batería de atacantes sensacional, pero al mismo tiempo muy amplia. De Diomande a Vinicius, pasando por Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe y Espi: muchas flechas en el carcaj de Mourinho. El ex Lyon corre el riesgo de tener poco, poquísimo espacio, pero este tipo de escenario no parece preocupar ni al chico ni mucho menos al Real Madrid.
El mensaje que ha llegado al AC Milan y a los otros pretendientes ha sido este: "Endrick no se va al menos hasta la próxima ventana de mercado invernal". El joven delantero brasileño quiere jugar la Champions League con la camiseta del Real Madrid con la convicción de poder hacerse un espacio importante.
EL PLAN DEL MILAN
Cardinale ha tomado nota de cuál es la postura del Real Madrid y del jugador, reiterando que siempre está dispuesto a entablar una negociación si llegaran señales de apertura. Ya sea en estas últimas horas del mercado estival o, en el peor de los casos, aplazando el asunto hasta enero. El Milan quiere a Endrick porque lo considera perfecto para su proyecto y capaz de aportar soluciones diferentes. Sigue a la espera después de haber creado un contacto directo: si desde Madrid llamaran, entonces el AC Milan estaría listo para Endrick.
CUÁNTO CUESTA Y LA FÓRMULA
El AC Milan de Cardinale busca dar siempre prioridad al valor patrimonial de un jugador, hasta el punto de que solo Hutchinson ha llegado al AC Milan a título temporal, pero porque debe demostrar que merece el AC Milan. En Endrick, el dueño de Red Bird también se abriría a una adquisición a título definitivo, aunque para el Real Madrid el joven talento vale mucho (más de 60 millones de euros) sin desdeñar una operación de cesión.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias