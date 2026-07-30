Milan, contacto con los agentes de Maza: el mediapunta del Bayer Leverkusen gusta a Amorim y Gardiner

Operación fantasía. El AC Milan quiere añadir calidad a una mediapunta en la que aparecen un talento en pleno despegue como Alphadio Cissé y dos figuras como Christian Pulisic y Christopher Nkunku. En el juego de las parejas hace falta otro mediapunta, un 10 puro.





Después de ver cómo se esfumaba el objetivo Karetsas ( que se fue al Borussia Dortmund), Almstadt está valorando varios perfiles con las señalizaciones de Gardiner y el visto bueno de Amorim. Entre Soulè y Nwaneri también aparece un viejo objeto de deseo de la directiva del AC Milan: Ibrahim Maza, internacional argelino que cumplirá 21 años en noviembre.





El pasado verano, el Diavolo había negociado durante mucho tiempo con el Hertha Berlín por el talento norteafricano, pero al final se lo llevó el Bayer Leverkusen con una inversión de unos 12 millones de euros más bonus.