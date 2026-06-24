Milán considera a Núñez: el jugador quiere dejar el Al-Hilal y regresar a Europa, pero su salario es un obstáculo

La opción Núñez vuelve a estar sobre la mesa para el Milan; Darwin se ha presentado como una oportunidad para el club rossonero. No hay ninguna negociación en marcha, pero el interés mutuo existe, tal y como informa Milanvibes.it. El principal escollo son los altos costes: el traspaso y un salario de casi 20 millones netos por temporada. La única opción viable sería una cesión en la que el Milan y el Al-Hilal se repartieran el sueldo a partes iguales.