Una pista a seguir en los próximos días: el Porto va en serio a por Santiago Gimenez, como se contó en los últimos días. El fuerte interés del club campeón vigente de Portugal lo confirma el diario ABola, históricamente cercano a la actualidad del Porto. La candidatura del internacional mexicano ha sido propuesta por el técnico italiano Francesco Farioli. El flechazo surgió en Países Bajos, cuando Santi vestía la camiseta del Feyenoord y Farioli se sentaba en el banquillo del Ajax.
Traducido por
Milan, confirmaciones desde Portugal: el Oporto está muy interesado en Gimenez, la situación
CONTACTO DIRECTO
Farioli se puso en contacto telefónico con Gimenez para reiterarle la estima que le tiene. En la conversación se habló del ambicioso proyecto del Oporto y de la necesidad del club de encontrar un delantero de alto nivel para suplir la ausencia del español Samu. Santi dijo sentirse orgulloso por el interés del Oporto, pero al mismo tiempo se remite a las decisiones del Milan, que deberá aclarar las posibles condiciones para el traspaso.
Nudo Fórmula
El Porto sigue en contacto con Rafaela Pimenta, agente de Gimenez, para entender si en los próximos días podrá llegar una apertura a la fórmula que proponen los portugueses: cesión con opción de compra. El Milan sigue prefiriendo el traspaso a título definitivo y pide 25 millones de euros, pero a su regreso de la gira australiana hará balance de la situación con el jugador y con sus representantes para entender qué tipo de estrategia utilizar en el tramo final del mercado.
En caso de traspaso, el Milan podría valorar la opción de Embolo como delantero suplente de Goncalo Ramos.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias