Milan, confirmaciones desde Portugal: el Oporto está muy interesado en Gimenez, la situación

El Porto sigue en contacto con Rafaela Pimenta, agente de Gimenez, para entender si en los próximos días podrá llegar una apertura a la fórmula que proponen los portugueses: cesión con opción de compra. El Milan sigue prefiriendo el traspaso a título definitivo y pide 25 millones de euros, pero a su regreso de la gira australiana hará balance de la situación con el jugador y con sus representantes para entender qué tipo de estrategia utilizar en el tramo final del mercado.





En caso de traspaso, el Milan podría valorar la opción de Embolo como delantero suplente de Goncalo Ramos.