Milán confía en Markus Krösche: ¿cuánto pagará de indemnización al Eintracht de Fráncfort?

Tras ser segundo entrenador en el Paderborn y el Bayer Leverkusen, Krosche inició su etapa como director técnico en la 2017/2018, volvió al Paderborn y luego pasó al Leipzig y al Eintracht de Fráncfort.





Su palmarés incluye una Europa League, dos clasificaciones a la Champions y varias finales de copa, también como responsable técnico del Leipzig. En el mercado de fichajes sobresalen los traspasos de Gvardiol (comprado por 36 millones y vendido por 90), Dani Olmo y Christopher Nkunku, así como, en Fráncfort: los fichajes de Pacho, Ekitike, Kolo Muani y Marmoush han reportado al club alemán unos 305 millones de euros.