El primer refuerzo del Milan de la próxima temporada ya tiene nombre y apellido: Zachary Athekame. El jugador nacido en 2004 está viviendo el momento más ilusionante de su todavía joven carrera: su arranque con el Lyon ha sido fulgurante, con nada menos que dos goles y dos asistencias en los primeros cinco partidos disputados en la Ligue 1. Fonseca le está dando una gran confianza y él la está devolviendo a lo grande, hasta el punto de merecer también la llamada de la selección absoluta suiza: dos asistencias en su debut como titular, por si fuera poco.





Amorim había elegido cederlo en préstamo, sin opción de compra, porque ve en Athekame potencial, pero más como lateral en una defensa de 4 que como carrilero en el 3-4-2-1. La decisión también ha estado influida por la necesidad de tener una plantilla más corta y de darle al ex del Young Boys la posibilidad de jugar con más continuidad. En julio volverá a ser jugador del Milan.