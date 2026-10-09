Ya se había visto un anticipo en la última jornada de liga contra el Lecce, el pasado 20 de septiembre. Parece que ha pasado una vida, pero el proyecto de una defensa de 4 en fase de primera construcción va cobrando cada vez más fuerza, hasta el punto de que Amorim ha trabajado determinados conceptos durante este parón. El punto focal es Gila, que desde el puesto de central derecho se abre unos metros y se convierte en el lateral derecho del equipo, con la tarea de atacar las líneas rivales con sus incursiones centrales y de empezar a crear juego, verticalizando el juego sobre el delantero. Una nueva filosofía que podría influir, en caso de obtener los resultados esperados, también en las próximas decisiones en el mercado.
¿Milan con defensa de 4? Los nombres en la agenda para el puesto de lateral
Vuelve Athekame
El primer refuerzo del Milan de la próxima temporada ya tiene nombre y apellido: Zachary Athekame. El jugador nacido en 2004 está viviendo el momento más ilusionante de su todavía joven carrera: su arranque con el Lyon ha sido fulgurante, con nada menos que dos goles y dos asistencias en los primeros cinco partidos disputados en la Ligue 1. Fonseca le está dando una gran confianza y él la está devolviendo a lo grande, hasta el punto de merecer también la llamada de la selección absoluta suiza: dos asistencias en su debut como titular, por si fuera poco.
Amorim había elegido cederlo en préstamo, sin opción de compra, porque ve en Athekame potencial, pero más como lateral en una defensa de 4 que como carrilero en el 3-4-2-1. La decisión también ha estado influida por la necesidad de tener una plantilla más corta y de darle al ex del Young Boys la posibilidad de jugar con más continuidad. En julio volverá a ser jugador del Milan.
MILÁN PORTUGUÉS: NUNO TAVARES Y TIAGO SANTOS
Un nombre que siempre gusta mucho al Milan es el de Tiago Santos, lateral derecho del Lille. El jugador de 2002 ha dejado definitivamente atrás los problemas físicos de la pasada temporada y ahora ha vuelto a apretar con fuerza por su banda: en esta primera parte ya ha marcado dos goles en la Ligue 1. Una ayuda adicional puede llegar de su agente. ¿Adivináis? Sí, Jorge Mendes, es decir, el artífice de las operaciones de Gonçalo Ramos y Diego Moreira al Milan.
Atención también a otro portugués, esta vez para el carril izquierdo: Nuno Tavares. El Milan ya había sondeado el terreno con la Lazio el verano pasado y podría volver a la carga teniendo en cuenta que el ex Lazio lo está haciendo realmente bien esta temporada con Gattuso en el banquillo.
SUEÑO AIT NOURI
Un nombre decididamente atractivo llega desde Inglaterra: el Milan estaría tras la pista de Rayan Aït-Nouri, según informan varias fuentes inglesas. El lateral izquierdo argelino está vinculado al Manchester City por un contrato que expira en 2030 y tiene una valoración de alrededor de 30 millones de euros.
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