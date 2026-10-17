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Andrej Kostic MilanAC Milan
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Milan, complicado inicio de temporada para Kostic en el Sparta Rotterdam: ¿cambiará de equipo en enero? La situación

AC Milán

AC Milan: al delantero Kostic, nacido en 2007, le está costando hacerse un hueco en el Sparta Rotterdam de la Eredivisie.

El Milan, en el caso de Andrej Kostic, se había adelantado, plenamente convencido del potencial del delantero montenegrino nacido en 2007. Primero el ex Igli Tare y después Jovan Kirovski cerraron la operación con el Partizan de Belgrado incluso meses antes de la reapertura del mercado de fichajes de verano: 3 millones más variables y un porcentaje de una futura venta para el club serbio. El jugador pasó el reconocimiento médico en Milán el pasado 30 de marzo.

En un principio se pensó que la operación por Kostic era una especie de vía para llegar a Dusan Vlahovic porque los dos futbolistas tienen el mismo agente, Darko Ristic, pero al final el Milan apostó por Goncalo Ramos y el exjugador de la Juventus recaló en el Besiktas.

  • Demasiado para el Milan Futuro, todavía poco para Amorim

    Para un delantero que ya había alcanzado los dos dígitos en la liga serbia y acumulaba una buena cifra de goles con la sub-21 de Montenegro, la Serie D parecía quedársele pequeña. El Milan había fichado inicialmente a Kostic con la idea de que empezara en el Milan Futuro, pero, en realidad, solo se entrenó unos días con el segundo equipo del Milan tras regresar de la gira por Australia con el primer equipo.


    Después de una serie de conversaciones y evaluaciones internas entre los cuerpos técnicos de ambos equipos, llegó una primera conclusión: Kostic corría el riesgo de progresar en su desarrollo jugando en la Serie D, pero, al mismo tiempo, Amorim lo consideraba demasiado verde para jugar con Modric y compañía. El riesgo era quedarse al margen, dado que el técnico portugués ya había elegido a Camarda como suplente de Ramos.

  • CESIÓN SIN OPCIÓN DE COMPRA AL SPARTA ROTTERDAM

    El pasado 19 de agosto, el Milan anunció oficialmente la cesión de Kostic al Sparta Rotterdam. La operación se gestó y cerró en apenas tres días mediante una cesión gratuita sin opción de compra: el club neerlandés asumió la totalidad del salario del delantero nacido en 2007 y se adelantó a varios clubes italianos y alemanes que habían consultado al Milan por la posibilidad de incorporarlo temporalmente. La elección recayó en la Eredivisie porque se considera una liga ideal para el desarrollo de los jóvenes delanteros.

  • NO JUEGA (CASI) NUNCA

    Hasta ahora, la experiencia de Kostic en el Sparta Rotterdam no habrá dejado satisfecha a la directiva neerlandesa: al delantero montenegrino le está costando muchísimo hacerse un hueco en un club que ha comenzado la temporada con algunas dificultades (solo 6 puntos en 8 partidos hasta ahora).

    Andrej tiene por delante a Milan Zonneveld, delantero nacido en 2003 y perteneciente al Sparta Rotterdam, que ha arrancado el campeonato a lo grande, con 5 goles en 8 partidos. Teniendo en cuenta que el equipo neerlandés juega con un 4-2-3-1, Kostic es ahora el suplente de Zonneveld.


    Lo que, sin embargo, genera debate en el AC Milan son los minutos que ha disputado hasta ahora: en la Eredivisie, Kostic solo ha jugado en 4 ocasiones, con un total de apenas 56 minutos, sin goles ni asistencias. Si el exjugador del Partizan de Belgrado no invierte la tendencia, en enero podría poner fin a su cesión para buscar un proyecto más adecuado a su situación.

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