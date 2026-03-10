Milán, ¿cómo mejorar la mejor defensa de Europa? Gila, una oportunidad concreta, todos los nombres en la lista

Un triunfo en el derbi, una diferencia reducida a siete puntos y un final de campeonato que aún puede deparar satisfacciones al Milan de Massimiliano Allegri.

Así sale, con la moral por las nubes, la formación rossonera, que aún quiere creer en la posibilidad —aunque sea compleja y solo se haya logrado en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia de la Serie A— de poder remontar al Inter y jugar todas sus cartas en la lucha por el Scudetto.

El sprint final de esta temporada nos dará todas las respuestas que buscamos, pero, mientras tanto, en las oficinas de Via Aldo Rossi ya se está empezando a planificar el futuro de la plantilla milanesa, con especial atención a la defensa que, al menos numéricamente hablando, necesita un refuerzo importante de cara a la próxima temporada.