Santiago Gimenez fue decisivo el miércoles por la noche en la victoria de su Porto ante el Académico Viseu. Un penalti convertido a la perfección en un partido cerrado y trabado desde el punto de vista táctico. Para el Bebote, quizá este sea su mejor momento de los últimos dos años.
Satisfecho
también el entrenador del Porto, Francesco Farioli, que al término del partido valoró así ante los micrófonos de Sport TV la actuación del exdelantero del Milan: «Ha sido muy importante contar con este partido para dar minutos a los jugadores que llegaron tarde. Hemos visto a Santi Gimenez disputar 90 minutos, que era un objetivo, y lo ha hecho muy bien. También Fofana, que nunca había sido titular. Ha habido muchas cosas positivas».