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Traducido por

Milan, ¿cómo le va a Gimenez en el Porto? Las decisiones de Farioli, los goles y qué puede cambiar en enero

AC Milán
Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

INT

Santiago Gimenez fue decisivo el miércoles por la noche en la victoria de su Porto ante el Académico Viseu. Un penalti convertido a la perfección en un partido cerrado y trabado desde el punto de vista táctico. Para el Bebote, quizá este sea su mejor momento de los últimos dos años.

Satisfecho

también el entrenador del Porto, Francesco Farioli, que al término del partido valoró así ante los micrófonos de Sport TV la actuación del exdelantero del Milan: «Ha sido muy importante contar con este partido para dar minutos a los jugadores que llegaron tarde. Hemos visto a Santi Gimenez disputar 90 minutos, que era un objetivo, y lo ha hecho muy bien. También Fofana, que nunca había sido titular. Ha habido muchas cosas positivas».

  • EXCELENTES CIFRAS EN RELACIÓN CON LOS MINUTOS JUGADOS

    Hasta ahora, Gimenez ha marcado dos goles en 6 partidos oficiales con el Porto . Con la camiseta del Milan, había marcado 7 goles en 37 partidos y repartido 6 asistencias. Solo ha disputado 173 minutos con los campeones de Portugal, lo que supone una media de un gol cada 87 minutos. A primera vista, parecería que la etapa del internacional mexicano en el Porto marcha viento en popa, pero destaca aún más lo poco que ha jugado hasta ahora.

  • GESTIÓN CUESTIONADA

    En una primera valoración de la etapa de Gimenez en el Porto pesan las críticas recibidas por su decisión de acudir a la convocatoria de México durante el parón de selecciones que tuvo lugar entre finales de septiembre y principios de octubre. Según el club portugués, el delantero debería haberse quedado trabajando con el cuerpo técnico en Oporto, ya que aún no está en plena forma tras pasar un verano complicado y apartado de la plantilla del Milan.

  • REFLEXIONES DE CARA A ENERO

    El gol marcado ante el Académico Viseu en la Copa de Portugal puede marcar un nuevo comienzo, un punto de inflexión. Gimenez necesita ganar puntos porque, a día de hoy, está por detrás de Samu y Andrè Silva en la jerarquía del ataque del técnico Farioli. Si no lo consigue, el AC Milan y el Porto abrirían conversaciones de cara a las oportunidades que ofrecerá el mercado de enero. Recordemos que Gimenez llegó al Porto procedente del AC Milan el pasado verano mediante una cesión gratuita con opción de compra que puede convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

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Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

31 oct 2026

INT

INT