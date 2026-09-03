Milan, ¿cómo está Christian Pulisic? Las dudas de Amorim, la renovación en el aire, el liderazgo por recuperar

Tras perder a Leao, traspasado a título definitivo al Galatasaray, el Milan busca nuevos líderes ofensivos. Pulisic lo tiene todo para volver a serlo, después de un verano complicado, en el que el mercado fue una molestia. El New York FC, club de la Major League Soccer, intentó llevárselo a Estados Unidos, pero desde el Milan nunca hubo una apertura. Pulisic está en el centro del proyecto deportivo y comercial de Cardinale, que en las próximas semanas afrontará en primera persona la cuestión de la renovación: el contrato expira en 2027 y la petición provocadora de los agentes del jugador es la de un sueldo, escribeLa Gazzetta dello Sport , duplicado, de 4 a 8 millones de euros netos. Es posible que las partes logren encontrar un acuerdo a medio camino, pero el Milan antes de nada espera respuestas sobre el campo.