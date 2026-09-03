Dos partidos, cero minutos. Christian Pulisic todavía no ha vestido la camiseta del Milan en 2026-27, espera hacerlo el domingo, en el Stadium, contra la Juventus. Un campo que conoce bien, que en el pasado reciente le hizo vivir una mala noche: el 5 de octubre de 2025 falló un penalti, con el Milan sin conseguir romper el 0-0. Una oportunidad perdida, en una temporada deportivamente maldita a causa de las lesiones. La última, en el Mundial, un edema óseo en la zona de unión entre la tibia y el peroné de la pierna derecha, que le hizo perderse la pretemporada y le obliga a ir a remolque.
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Milan, ¿cómo está Christian Pulisic? Las dudas de Amorim, la renovación en el aire, el liderazgo por recuperar
Parte en segunda fila
El ex del Chelsea y del Borussia Dortmund fue al banquillo en la victoria del pasado viernes contra el Venezia, pero todavía no está listo. Así lo confirmó Ruben Amorim en la entrevista posterior al partido: "Tiene un gran talento. Simplemente tengo que gestionar las cargas de trabajo de mis jugadores y en este momento necesitamos ganar. Así que para Pulisic es difícil encontrar espacio, pero sigue siendo un jugador importantísimo para nosotros". Traducido: a día de hoy parte en segunda fila, por detrás de Cisse y Loftus-Cheek. La camiseta de titular no está garantizada, el estadounidense ya no es un intocable. Debe recuperar su sitio, no vivir de rentas por lo que hizo hasta finales de 2025.
AÚN NO ESTÁ LISTO: BANQUILLO CON LA JUVE
Su talento no está en discusión, como tampoco lo que puede aportar a Amorim, pero a día de hoy, aunque el problema físico está resuelto, no está en condiciones de jugar, de ser un valor añadido. Contra la Juventus no será titular, podría jugar algunos minutos en la segunda parte, pero tampoco en este caso hay certezas. Mucho dependerá del desarrollo del partido, exactamente como ocurrió en el último en San Siro contra el Venezia, con el Milan encontrando el 2-0 solo al final. El fútbol de Amorim, extremadamente exigente, no hace distinciones: juega quien está bien, quien puede marcar la diferencia. Pulisic ahora no está listo.
Liderazgo por recuperar, renovación lejana
Tras perder a Leao, traspasado a título definitivo al Galatasaray, el Milan busca nuevos líderes ofensivos. Pulisic lo tiene todo para volver a serlo, después de un verano complicado, en el que el mercado fue una molestia. El New York FC, club de la Major League Soccer, intentó llevárselo a Estados Unidos, pero desde el Milan nunca hubo una apertura. Pulisic está en el centro del proyecto deportivo y comercial de Cardinale, que en las próximas semanas afrontará en primera persona la cuestión de la renovación: el contrato expira en 2027 y la petición provocadora de los agentes del jugador es la de un sueldo, escribeLa Gazzetta dello Sport , duplicado, de 4 a 8 millones de euros netos. Es posible que las partes logren encontrar un acuerdo a medio camino, pero el Milan antes de nada espera respuestas sobre el campo.
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