La emoción que genera verle jugar es un sentimiento que Amorim, como líder del vestuario, debe salvaguardar teniendo en cuenta los riesgos de su jovencísima edad. Pero pasan los partidos y la convicción crece: Cisse es un jugador preparado, directo, eficaz. Dos goles, uno más bonito que el otro, en sus tres primeras apariciones. Señales inequívocas de que el ex del Catanzaro está lanzando al mundo Milan y al fútbol italiano. Esas características, en los movimientos para meterse hacia dentro y en encontrar la portería con facilidad, que ya lo convierten en una pieza central en el 3-4-2-1 de Amorim.





En pareja o como alternativa a Cisse, el Milan necesita a Pulisic. Al verdadero de la primera parte de la pasada temporada. Falta alguien que sea capaz de atacar la portería, el mediapunta que rompa la línea defensiva rival. Y que marque goles, que siempre son importantes cuando también sube el nivel de los adversarios. El estadounidense todavía llega con retraso de forma, pero es previsible que esta semana aumente las revoluciones para postularse a un puesto de titular contra la Lazio.