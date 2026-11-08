Alphadjo Cisse, delantero del Milan, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria a domicilio ante el Genoa, partido en el que el nacido en 2006 ha vuelto a marcar: «¿Cómo ha sido esta semana para mí? Tenemos que intentar entender qué no va bien. Hoy hemos venido con la actitud adecuada y nos hemos llevado los tres puntos. ¿Si sé que Shevchenko había marcado 8 goles en 13 partidos con el Milan, como yo? No hay nada que comentar. Intento aprovechar las oportunidades que me da el entrenador. Marque o no, lo importante es ganar. Y si además llega el gol, estoy aún más contento».
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Milan, Cisse: «¿Los mismos goles que Shevchenko en los primeros 13 partidos? Intento aprovechar las oportunidades»
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Sobre su primera convocatoria con la selección italiana: «Estoy muy contento. Quiero demostrar mis cualidades y demostrar que puedo estar en ella. Daré el máximo, como siempre».
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