Alphadjo Cisse, delantero del Milan, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria a domicilio ante el Genoa, partido en el que el nacido en 2006 ha vuelto a marcar: «¿Cómo ha sido esta semana para mí? Tenemos que intentar entender qué no va bien. Hoy hemos venido con la actitud adecuada y nos hemos llevado los tres puntos. ¿Si sé que Shevchenko había marcado 8 goles en 13 partidos con el Milan, como yo? No hay nada que comentar. Intento aprovechar las oportunidades que me da el entrenador. Marque o no, lo importante es ganar. Y si además llega el gol, estoy aún más contento».