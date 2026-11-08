«Estoy muy contento. Quiero demostrar mis cualidades y que tengo sitio en la selección. Daré el máximo, como siempre». Así comenta Cisse su convocatoria con la selección para los partidos de la Nations League contra Francia y Bélgica. Alpha se ha ganado esta gran oportunidad tras un inicio de temporada fulgurante.

También ha sido decisiva su relación con Amorim, que ha sabido combinar el palo y la zanahoria para ayudarlo a mejorar día tras día: el tirón de orejas tras el Milan-Ferencvaros dio de inmediato el resultado esperado.