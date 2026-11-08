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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan, Cisse iguala a Shevchenko: cada vez más presente en la historia del club, ocupa el primer puesto en la relación entre goles marcados y minutos jugados. También gracias a la reprimenda de Amorim

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Milan, la firma de Cisse en una victoria de platino en el campo del Genoa: el niño prodigio del Milan escribe su nombre en la historia

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Una agradable costumbre. Cisse es un mediapunta que marca goles como un delantero de verdad, consumado. Alpha tiene esa capacidad innata y extraordinaria de estar siempre en el lugar adecuado en el momento oportuno. Y prácticamente nunca falla cuando se encuentra en esa zona del campo en la que hay que ser decisivo. Contra el Genoa fue astuto al aprovechar el movimiento de un generoso y altruista Ramos, que le abrió el espacio para castigar a Bijlow y a un excelente Genoa.

  • IGUALADO A SHEVECHENKO

    Con el triplete que le marcó al Salzburgo, había escrito su nombre en la historia del Milan: Cisse es el jugador italiano más joven en marcar un triplete en Europa con la camiseta del Milan. Ante el Genoa llegó su quinto gol en liga y el ex del Verona igualó a Shevechenko con 8 goles en total en sus primeros 13 partidos. Solo Pierino Prati, con 10 goles, y Mario Balotelli, con 12, lo habían hecho mejor.

  • PRIMERO EN ITALIA

    Cisse mantiene los pies en el suelo en la entrevista posterior al partido cuando le recuerdan el dato que lo sitúa a la altura de una figura emblemática de la historia del AC Milan como Shevechenko: «No hay nada que comentar (ríe, nota de la redacción). Intento aprovechar las oportunidades que me da el entrenador. Marque o no, lo importante es ganar. Y si además llega el gol, estoy todavía más contento». Otro dato quizá sea aún más interesante y describa a la perfección la capacidad del jugador nacido en 2006 para ser decisivo tanto si juega desde el primer minuto como si entra desde el banquillo: tiene el mejor promedio de goles por minutos jugados, uno cada 81 minutos. Mejor que Lautaro Martinez, para entendernos.

  • Entre la selección italiana y Amorim

    «Estoy muy contento. Quiero demostrar mis cualidades y que tengo sitio en la selección. Daré el máximo, como siempre». Así comenta Cisse su convocatoria con la selección para los partidos de la Nations League contra Francia y Bélgica. Alpha se ha ganado esta gran oportunidad tras un inicio de temporada fulgurante.

    También ha sido decisiva su relación con Amorim, que ha sabido combinar el palo y la zanahoria para ayudarlo a mejorar día tras día: el tirón de orejas tras el Milan-Ferencvaros dio de inmediato el resultado esperado.

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