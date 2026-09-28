Un fichaje que mira sobre todo al futuro, teniendo en cuenta su juventud y la poca experiencia acumulada: Sankhoun Diawara es un defensa zurdo con marcadas cualidades atléticas, con una imponente estructura física (mide 190 cm). Sus mejores características son la eficacia en las entradas, la capacidad de anticipación y la fortaleza en los duelos aéreos: rasgos que le permiten romper las líneas rivales, acompañando a menudo las transiciones. Unas características a lo Pavlovic, del que sería el relevo natural.

Aunque se formó como defensa central, su polivalencia le permite actuar también como lateral izquierdo. Sankhoun nació en París el 13 de enero de 2006 y, después de sus primeras experiencias futbolísticas en el FC Solitaires Paris y en el CA Paris-Charenton, se formó como futbolista en la cantera del ESTAC Troyes. Debutó con el primer equipo en noviembre de 2024 en la Copa de Francia, la misma competición en la que un año más tarde marcó su primer gol como profesional ante el UF Touraine.





Juega siempre con una muñequera blanca en el brazo izquierdo. Aunque su nombre de pila es Sankhoun, todos lo llaman «Papis»: un apodo que le puso su madre, originaria de Guinea. Hasta ahora ha vestido la camiseta de Francia en las categorías inferiores, pero gracias a la doble nacionalidad francesa y senegalesa (heredada de su padre), su futuro internacional todavía está por escribirse, entre los Bleus y los Leones de la Teranga.