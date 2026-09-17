Milan: cero minutos para Camarda, Diawara y Comotto no convocados. La gestión de los jóvenes es un gran interrogante

Premisa obligada: tanto Camarda como su entorno presionaron mucho en verano para quedarse en el Milan, pese a las diferentes peticiones para una cesión, la decisión no llegó solo de Cardinale y Amorim. Francesco se siente preparado para marcar diferencias con la camiseta que ama, siente que puede aportar lo suyo en una temporada larga. El riesgo de jugar poco o nada hoy no le preocupa, por lo que difícilmente cambiará de idea en enero pese a que el club está trabajando en la llegada de Endrick desde el Real Madrid.





Comotto y Diawara merecen un capítulo aparte, ambos excluidos de la lista de convocados para el duelo ante el Benfica por falta de plazas. La joya italiana está creciendo sin duda bajo la guía de su ídolo Modric, pero la incógnita sigue siendo la misma: a los 18 años, ¿cuenta más tener continuidad en minutos o entrenarse con los mejores? Esa es precisamente la pregunta que deben plantearse Amorim y la directiva, sin descartar una posible cesión en enero. Diawara fue un fichaje un tanto sorpresa del área de scouting: inicialmente debía jugar con el Milan Futuro, pero esta perspectiva no resultaba particularmente atractiva para el ex del Troyes. El Milan ha agotado las plazas para una cesión internacional, por lo que solo podría cederlo temporalmente en Italia: Amorim, en las próximas semanas, tendrá que entender si puede ser útil o no desde ya.