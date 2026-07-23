Modric y el Milan, adelante juntos. El centrocampista croata ha despejado todas las dudas y ha decidido seguir regalando magia sobre un campo de fútbol. Demasiado fuerte es la ambición de escribir un final distinto al triste y feo de mayo, con la derrota en San Siro ante el Cagliari que decretó la salida de las cuatro primeras posiciones de la clasificación y la consiguiente despedida de la Champions League.
Ac Milan
Traducido por
Milan, Cardinale y Amorim, en una llamada con Modric: hoy, la firma del contrato hasta 2027
FIRMA POR VIDEOLLAMADA
En las primeras horas de la tarde Modric firmará el contrato que le vinculará al AC Milan hasta 2027 por 3,5 millones de euros. La firma está prevista a distancia, pero en videollamada con Amorim y Cardinale conectados desde Milán: dos figuras que han empujado mucho para convencer a la leyenda croata de continuar en el AC Milan.
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