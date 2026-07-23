Milan, Cardinale y Amorim, en una llamada con Modric: hoy, la firma del contrato hasta 2027

Modric y el Milan, adelante juntos. El centrocampista croata ha despejado todas las dudas y ha decidido seguir regalando magia sobre un campo de fútbol. Demasiado fuerte es la ambición de escribir un final distinto al triste y feo de mayo, con la derrota en San Siro ante el Cagliari que decretó la salida de las cuatro primeras posiciones de la clasificación y la consiguiente despedida de la Champions League.