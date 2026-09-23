Markus Krosche se había convertido en el objetivo número uno del Milan para ocupar el cargo de Head of Football, pocos días después de la marcha atrás en la negociación con Ralf Rangnick. La férrea resistencia del Eintracht de Fráncfort había frenado una operación que, conviene subrayarlo, no estaba en una fase tan avanzada. Ahora los tiempos parecen estar más maduros: Gerry Cardinale ha decidido acelerar para incorporar a un nuevo Head of Football y la candidatura del directivo alemán parece ser la más concreta.
Milan, Cardinale quiere una estructura directiva de nivel mundial: quién es Krosche, el perfil mejor colocado para el puesto de Head of Football
LO QUE DECÍA EL EINTRACHT FRÁNCFORT
La pasada temporada, en BILD, el presidente del Eintracht y del consejo de supervisión del club, Mathias Beck, había negado haber sido contactado por el AC Milan por el dirigente alemán. Añadiendo que el directivo permanecerá en Fráncfort al menos hasta 2028, el año en que expira su contrato.
«Por parte del Milan no ha habido nadie que se haya puesto en contacto con nosotros por Markus Krosche», explicó Beck, «Y nosotros, como comité principal del Eintracht Fráncfort, tras consultar con Krosche, no tenemos ninguna indicación de que quiera dejar el Eintracht antes de que expire su contrato en 2028».
Debido también a una relación ya no tan sólida con la afición, hoy Krosche tiene menos asegurada su continuidad en el Eintracht Fráncfort y podría presionar para emprender una nueva aventura profesional.
QUIÉN ES MARKUS KROSCHE
Antes de convertirse en dirigente, Krosche fue centrocampista, formado en las categorías inferiores del Werder Bremen antes de convertirse en un emblema del Paderborn.
De futbolista a entrenador, porque en el año de su retirada toma las riendas del segundo equipo del Paderborn para después embarcarse en una nueva aventura, siguiendo a su excompañero y entrenador Roger Schmidt al Bayer Leverkusen.
Allí pasa menos de dos años, hasta marzo de 2017, cuando es destituido por el Leverkusen. Regresa al Paderborn como director deportivo y allí comienza su tercera vida futbolística. Desde la tercera división devuelve al Paderborn a la Bundesliga y en 2019 es llamado por el RB Leipzig para sustituir a Rangnick, con quien llega hasta la semifinal de la Champions League en 2021, año en el que dimite con un año de antelación respecto al vencimiento de su contrato.
Llega al Eintracht Frankfurt, donde en cuatro años construye un camino que lleva a la conquista de la Europa League en 2022 y al tercer puesto en 2025. Y en Fráncfort demuestra ser hábil a la hora de detectar talentos y venderlos a precio de oro.
IMPORTANTE TAMBIÉN PARA EL MERCADO DE SALIDAS
Krosche se ha convertido prácticamente en el rey de las plusvalías de la Bundesliga. Basta pensar en los traspasos de Kolo Muani y Marmoush, ambos fichados a coste cero y revendidos respectivamente por 95 y 75 millones al PSG y al Manchester City. Sin olvidar a Ekitike, fichado sí por más de 30 millones procedente del PSG, pero revendido por 95 al Liverpool. Y luego Pacho, descubierto en el Amberes y llevado a Alemania por 13 millones, antes de ser vendido al PSG por 40 millones. Una característica de la que careció el Milan el verano pasado.
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