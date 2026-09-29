Milan: Cardinale quiere contratar a un Head of Football en el menor tiempo posible; las opciones de Krosche pierden fuerza

El interés por el perfil de Markus Krosche surgió ya a lo largo del pasado verano, cuando el Milan vivió una auténtica revolución en su cúpula directiva, iniciada con la salida del ex consejero delegado Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare, del director técnico Geoffrey Moncada y del entrenador Massimiliano Allegri, y continuada posteriormente con la llegada del técnico Ruben Amorim y con la reorganización de toda el área directiva en un nuevo equipo funcional y estratégico que responde directamente a Cardinale.

En este largo verano, el propietario de RedBird valoró si incorporar la figura de un jefe del área deportiva que gestionara toda el área técnica y que compartiera la visión y las intenciones de la propiedad para el presente y el futuro del Milan.

Krosche siguió en la lista hasta entonces y parecía haber vuelto a ganar fuerza, pero en realidad, según ha podido saber este medio, las opciones de que la operación llegue a buen puerto están en claro descenso, cerca de cero.