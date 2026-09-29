Estamos en plena fase de evaluaciones en el AC Milan, con el propietario y fundador de RedBird, Gerry Cardinale, que todavía está pensando quién podría ser la figura ideal para incorporar al organigrama directivo del AC Milan. La idea del propietario del AC Milan es acelerar las operaciones en este parón para llegar a la elección de la posible figura de referencia dentro de la estructura deportiva.
Milan: Cardinale quiere contratar a un Head of Football en el menor tiempo posible; las opciones de Krosche pierden fuerza
Krosche se aleja
El interés por el perfil de Markus Krosche surgió ya a lo largo del pasado verano, cuando el Milan vivió una auténtica revolución en su cúpula directiva, iniciada con la salida del ex consejero delegado Giorgio Furlani, del director deportivo Igli Tare, del director técnico Geoffrey Moncada y del entrenador Massimiliano Allegri, y continuada posteriormente con la llegada del técnico Ruben Amorim y con la reorganización de toda el área directiva en un nuevo equipo funcional y estratégico que responde directamente a Cardinale.
En este largo verano, el propietario de RedBird valoró si incorporar la figura de un jefe del área deportiva que gestionara toda el área técnica y que compartiera la visión y las intenciones de la propiedad para el presente y el futuro del Milan.
Krosche siguió en la lista hasta entonces y parecía haber vuelto a ganar fuerza, pero en realidad, según ha podido saber este medio, las opciones de que la operación llegue a buen puerto están en claro descenso, cerca de cero.
QUÉ BUSCA CARDINALE
Krosche, en su larga experiencia profesional en Alemania, siempre ha gozado de una amplia libertad de maniobra tanto en el mercado de fichajes de entrada como en el de salida. Ese margen en el Milan tendría un perímetro más definido porque Cardinale quiere que su Milan trabaje en equipo a nivel estratégico con su propia estructura, pero con una precisión importante: la última palabra siempre sigue siendo suya. Además de esto, Cardinale quiere seguir llevando adelante directamente las negociaciones más complejas, como hizo con el PSG por Goncalo Ramos y con el Estrasburgo por Moreira (con la ayuda de Mendes, agente de los dos jugadores).
En resumen, está buscando a un dirigente con una gran red de contactos, útil especialmente para el mercado de salidas, que sepa trabajar con y para el entrenador. Un director técnico que supervise toda el área deportiva, pero sin tener delegaciones totales como ocurrió en el pasado, cuando Cardinale siempre estaba al otro lado del mundo.
Una postura clara y tajante que no responde a las exigencias ni al modo de trabajar de Krosche. En los últimos días al patrón de Red Bird le habían presentado la candidatura de Boto, director general del Flamengo, pero de momento no convence especialmente. La lista de candidatos debería llevar, en cualquier caso, al nombramiento de un dirigente extranjero.
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