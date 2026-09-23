Milan: Cardinale quiere construir una estructura directiva más fuerte; llegará un Head of Football, Krosche sigue en la carrera

Durante el verano, los planes no salieron exactamente como había pensado: primero se cayó Rangnick y luego Krosche. La idea de incorporar a un jefe de fútbol, una figura de máximo nivel en una estructura donde todo conduce a la evaluación final del propietario Cardinale, siempre ha estado presente en la agenda de RedBird en una revolución que ha destituido al plenipotenciario Giorgio Furlani y que ha eliminado la figura del director deportivo tal y como se entiende en nuestro fútbol.

Cardinale quiere seguir adelante con lo que considera una revolución, una ruptura de los esquemas respecto al modelo italiano, y tiene la intención de acelerar por el nuevo Head of Football, es decir, un directivo que trabajará en pareja con Ruben Amorim apoyándolo en los momentos más críticos.