Entre los secretos de la reacción inmediata del Milan, vista contra el Lecce tras la dura derrota frente al Benfica, está la labor de gestión de Ruben Amorim, que dedicó algo de espacio a varios cara a cara con algunos veteranos del vestuario como Pulisic, Saelemaekers y Modric. Estos últimos estuvieron entre los mejores sobre el campo y no podemos reducirlo todo a una casualidad. Los numerosos problemas resueltos por el técnico portugués en la última semana han hecho evidente la necesidad de estructurar el club con figuras de campo que puedan poner su experiencia y sus conocimientos al servicio del equipo en el día a día de la vida en Milanello.
Milan: Cardinale quiere construir una estructura directiva más fuerte; llegará un Head of Football, Krosche sigue en la carrera
Cardinale apunta a una estructura de nivel mundial
Durante el verano, los planes no salieron exactamente como había pensado: primero se cayó Rangnick y luego Krosche. La idea de incorporar a un jefe de fútbol, una figura de máximo nivel en una estructura donde todo conduce a la evaluación final del propietario Cardinale, siempre ha estado presente en la agenda de RedBird en una revolución que ha destituido al plenipotenciario Giorgio Furlani y que ha eliminado la figura del director deportivo tal y como se entiende en nuestro fútbol.
Cardinale quiere seguir adelante con lo que considera una revolución, una ruptura de los esquemas respecto al modelo italiano, y tiene la intención de acelerar por el nuevo Head of Football, es decir, un directivo que trabajará en pareja con Ruben Amorim apoyándolo en los momentos más críticos.
Kroesche sigue en la carrera, pero no es el único
Según lo que se filtra desde entornos cercanos al fondo RedBird, existe una lista de 2/3 nombres de la que saldrá el nuevo Head of Football. Entre ellos sigue en pie la candidatura de Markus Krosche, actualmente todavía en el cargo en el Eintracht Fráncfort pese a las desavenencias de los últimos meses. Probablemente la del experimentado directivo alemán sea la candidatura más fuerte y en breve habrá novedades en ese sentido.
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