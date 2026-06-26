Milán: Cardinale negocia en persona con Mendes y el PSG por Ramos: reunión sobre el mercado de fichajes en Casa Milan

El Milan quiere fichar ya a un gran delantero. Cardinale, aprovechando su buena relación con Mendes, busca traer a Gonçalo Ramos, ariete de 2001 que juega con el PSG en el Mundial.

Ayer presentó una primera oferta al PSG, entre fijo y primas, de unos 54 millones de euros. El club confía en cerrar el fichaje en los próximos días, aunque enfrenta competencia.