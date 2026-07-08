A continuación, añade: «Quiero crear una nueva cultura; el pasado quedó atrás. Ahora estoy aquí, soy el responsable. Detrás de mí hay un equipo que ha trabajado mucho para que Rubén sea nuestra nueva referencia. El diálogo con el grupo ha sido clave. He reunido a los mejores y los he traído a la casa del Milan. Nuestras acciones hablarán por sí solas».