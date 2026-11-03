Milan, Cardinale enamorado de Nicolò Tresoldi: flechazo tras los tres goles al Inter

Los precedentes de De Ketelaere en 2022 y Jashari en 2025 no dejan lugar a interpretaciones: la tienda del Brujas es cara, las negociaciones son difíciles y no hay rebajas, sobre todo para una prenda que nunca pasa de moda y sirve para todas las temporadas. Pero Cardinale no es de los que se dejan intimidar y también quiere apostar por la voluntad del jugador, que ha puesto al Milan en lo más alto de su lista de deseos. «Soy aficionado del Milan, sueño cada mañana con jugar en el Milan», declaró el pasado febrero en una entrevista a Sportweek. Su futuro es una incógnita, pero hay pocas dudas sobre su impacto esta temporada: 12 goles en 14 partidos, 4 en 3 de Champions League y 8 en 10 de liga. Tresoldi es un goleador, un auténtico 9, listo para dar el gran salto. Un 9 que sueña con el Milan.