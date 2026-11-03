Reforzar al Milan para soñar a lo grande. Gerry Cardinale lo dejó claro: después de gastar más de 150 millones de euros en el mercado de verano, el propietario del Milan y máximo responsable de RedBird quiere ser uno de los grandes protagonistas de enero. No se gastará dinero por el mero hecho de hacerlo, pero existe la voluntad de completar la plantilla a disposición de Ruben Amorim y elevar el listón. Hay que tener muy en cuenta a Endrick, a quien el Milan ya siguió en verano y a quien la Roma pretendió en paralelo, así como a Nicolò Tresoldi, delantero italoalemán nacido en 2004 que sigue marcando goles sin parar con la camiseta del Brujas.
Milan, Cardinale enamorado de Nicolò Tresoldi: flechazo tras los tres goles al Inter
Cardinale, cautivado por Tresoldi
Según publica La Gazzetta dello Sport, el Milan no quiere echar a perder la inversión realizada en Goncalo Ramos, por el que pagó más de 70 millones de euros, pero Cardinale ha tenido estas semanas un flechazo con Tresoldi, que marcó tres goles al Inter en su particular derbi de Champions del pasado 13 de octubre, que los belgas ganaron 4-3. Tresoldi es aficionado del Milan desde niño y no lo oculta. El Milan le daría encantado la oportunidad de jugar en el club, pero el Brujas tiene otros planes. En verano rechazó todas las ofertas que recibió, incluso las de 50 millones de euros, y en enero no tiene ninguna intención de traspasarlo. Se volverá a hablar del asunto en verano, después de la Eurocopa sub-21, que Tresoldi disputará con Alemania. Todo esto solo puede cambiar ante una oferta irrechazable, casi fuera de mercado.
No deja de marcar
Los precedentes de De Ketelaere en 2022 y Jashari en 2025 no dejan lugar a interpretaciones: la tienda del Brujas es cara, las negociaciones son difíciles y no hay rebajas, sobre todo para una prenda que nunca pasa de moda y sirve para todas las temporadas. Pero Cardinale no es de los que se dejan intimidar y también quiere apostar por la voluntad del jugador, que ha puesto al Milan en lo más alto de su lista de deseos. «Soy aficionado del Milan, sueño cada mañana con jugar en el Milan», declaró el pasado febrero en una entrevista a Sportweek. Su futuro es una incógnita, pero hay pocas dudas sobre su impacto esta temporada: 12 goles en 14 partidos, 4 en 3 de Champions League y 8 en 10 de liga. Tresoldi es un goleador, un auténtico 9, listo para dar el gran salto. Un 9 que sueña con el Milan.
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