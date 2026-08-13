Milan, Cardinale en Milanello en helicóptero: ahora la cumbre de mercado con Amorim

Hoy es el día de las decisiones, como había anunciado Amorim: habrá una decisión definitiva sobre quién puede quedarse y quién, en cambio, tendrá que dejar el Milan, además de un balance sobre el mercado de fichajes, que tras las llegadas de Ramos y Gila vivió un largo periodo de pausa y ahora debe reactivarse en las dos últimas semanas de agosto para dar forma definitiva al AC Milan.











