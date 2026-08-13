Gerry Cardinale ha llegado hace unos instantes a Milanello en helicóptero. El número uno de RedBird, como se adelantó en los últimos días, está en el centro deportivo de Carnago para reunirse con el equipo y el entrenador.
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Milan, Cardinale en Milanello en helicóptero: ahora la cumbre de mercado con Amorim
El tiempo de las decisiones
Hoy es el día de las decisiones, como había anunciado Amorim: habrá una decisión definitiva sobre quién puede quedarse y quién, en cambio, tendrá que dejar el Milan, además de un balance sobre el mercado de fichajes, que tras las llegadas de Ramos y Gila vivió un largo periodo de pausa y ahora debe reactivarse en las dos últimas semanas de agosto para dar forma definitiva al AC Milan.
Salidas y llegadas
El técnico portugués lo había dicho durante la rueda de prensa de presentación: antes de tomar cualquier tipo de decisión, primero tendría que evaluar personalmente a los futbolistas a su disposición. Amorim expondrá sus ideas y sus decisiones al equipo directivo; la última palabra la tiene siempre Gerry Cardinale.
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