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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, Cardinale en Milanello en helicóptero: ahora la cumbre de mercado con Amorim

AC Milán

Jornada decisiva para el mercado y el futuro del Milan: es el momento de tomar decisiones, tanto en las llegadas como en las salidas.

Gerry Cardinale ha llegado hace unos instantes a Milanello en helicóptero. El número uno de RedBird, como se adelantó en los últimos días, está en el centro deportivo de Carnago para reunirse con el equipo y el entrenador.



  • El tiempo de las decisiones

    Hoy es el día de las decisiones, como había anunciado Amorim: habrá una decisión definitiva sobre quién puede quedarse y quién, en cambio, tendrá que dejar el Milan, además de un balance sobre el mercado de fichajes, que tras las llegadas de Ramos y Gila vivió un largo periodo de pausa y ahora debe reactivarse en las dos últimas semanas de agosto para dar forma definitiva al AC Milan.




    • Anuncios

  • Salidas y llegadas

    El técnico portugués lo había dicho durante la rueda de prensa de presentación: antes de tomar cualquier tipo de decisión, primero tendría que evaluar personalmente a los futbolistas a su disposición. Amorim expondrá sus ideas y sus decisiones al equipo directivo; la última palabra la tiene siempre Gerry Cardinale.

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