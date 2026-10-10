Gerry Cardinale está viviendo esta temporada con un entusiasmo tan fuerte que se ha vuelto contagioso. Esa gorra roja con la inscripción "Make Milan great again" es casi una declaración de intenciones del propietario del AC Milan, que es muy consciente de que para llegar a los éxitos hace falta una estructura directiva de alto nivel.

Después de semanas de trabajo al otro lado del Atlántico para cerrar la operación Skydancer, ahora puede volver a centrarse en la búsqueda de esa figura que falta: el jefe de fútbol. O, dicho en inglés, Head of Football.