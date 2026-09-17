Milan, Cardinale en Italia en las próximas horas: el propietario del club quiere mostrar su cercanía al equipo

La relación entre Cardinale y Amorim es directa, franca y sincera: entre el cuerpo técnico y la dirección hay plena sintonía. Dicho esto, el número uno de Red Bird quiere ganar jugando un fútbol ofensivo. Un fútbol que apunta a dominar al rival: el proyecto es ambicioso, sobre todo porque a Amorim debe dársele tiempo para conocer el fútbol italiano y su plantilla. Las últimas actuaciones han decepcionado al patrón del Milan porque no ha visto una identidad precisa por parte del equipo y sobre este aspecto se harán varios análisis.





Un último punto, no menos importante, es el de la revalorización de los jugadores llegados en verano por una inversión de 150 millones de euros en total: Cardinale quiere los goles de Ramos, pero también a Moreira desde el primer minuto junto a GIla. En los próximos encuentros, Cardinale pedirá informes a 360 grados.