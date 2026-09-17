El día después de la derrota contra el Benfica es decididamente amargo en casa del Milan. San Siro pitó ayer, tanto al final del primer tiempo como al pitido final, la floja actuación bajo todos los puntos de vista de Pavlovic y compañía. Ha llegado, puntual como un reloj suizo, la primera derrota de la temporada, mientras que en liga el Milan ha conseguido ocho puntos de doce posibles en este primer tramo de la temporada. Sobre todo, hay una involución a nivel táctico que no puede no hacer reflexionar cuando estamos solo en la quinta jornada de la Serie A.
Milan, Cardinale en Italia en las próximas horas: el propietario del club quiere mostrar su cercanía al equipo
CARDINALE EN ITALIA
La ausencia de Cardinale en el Milan-Benfica era, en cualquier caso, una noticia, teniendo en cuenta lo constante que ha sido la presencia del propietario en Milán a lo largo de todo el verano. Al mismo tiempo, es impensable que permanezca en Italia 365 días al año; los negocios estadounidenses solo se han puesto en stand-by. Según ha podido saber nuestra redacción, Cardinale estará en Italia en las próximas horas y estará regularmente en San Siro para el duelo del domingo por la noche contra el Lecce.
Qué le pide a Amorim
La relación entre Cardinale y Amorim es directa, franca y sincera: entre el cuerpo técnico y la dirección hay plena sintonía. Dicho esto, el número uno de Red Bird quiere ganar jugando un fútbol ofensivo. Un fútbol que apunta a dominar al rival: el proyecto es ambicioso, sobre todo porque a Amorim debe dársele tiempo para conocer el fútbol italiano y su plantilla. Las últimas actuaciones han decepcionado al patrón del Milan porque no ha visto una identidad precisa por parte del equipo y sobre este aspecto se harán varios análisis.
Un último punto, no menos importante, es el de la revalorización de los jugadores llegados en verano por una inversión de 150 millones de euros en total: Cardinale quiere los goles de Ramos, pero también a Moreira desde el primer minuto junto a GIla. En los próximos encuentros, Cardinale pedirá informes a 360 grados.
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