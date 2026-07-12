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Rabiot Milan Torino Serie AGetty Images

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Milán: Cardinale defiende a Rabiot y manda un mensaje claro al Nápoles de Allegri

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Fichajes

Milán, almuerzo sobre el mercado de fichajes entre Rabiot y su madre, Veronique: esto es lo que se ha filtrado

Cardinale hará lo necesario para complacer a Amorim, incluido el fichaje de Rabiot. El técnico rossonero lo considera imprescindible por su carisma, liderazgo y calidad técnica. Además, el jugador tiene contrato hasta 2028 y cobra casi 5 millones de euros netos por temporada, cifra difícil de igualar en otro club.

  • DE CABEZA A FRANCIA

    Rabiot brilló en la 2025-26: 6 goles y 5 asistencias en 29 partidos de la Serie A. Si el Milan hubiera seguido su ejemplo, hoy estaría en la Liga de Campeones. El centrocampista confirma su gran nivel en el Mundial: Francia mantiene el equilibrio pese a alinear a Doué, Olise, Dembélé y Mbappé gracias a su trabajo en el medio. Rabiot tiene una misión: ser campeón del mundo; luego ya pensará en el futuro.

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  • REUNIÓN CON LA MAMÁ AGENTE

    Según la Gazzetta dello Sport, ayer Veronique, madre de Rabiot, almorzó con su hijo en Boston. Con medio día libre, la familia se reunió en un restaurante francés y habló del futuro del jugador y del Milan.


    Según nuestra redacción, en los últimos días Cardinale recibió garantías del entorno de Rabiot sobre su voluntad de no negociar un traspaso en este mercado.

  • NO AL NÁPOLES

    Desde hace semanas, el Nápoles busca fichar a Rabiot, pues le ofrece ser titular en la Liga de Campeones y volver a trabajar con Allegri, con quien mantiene una excelente relación. Allegri lo ha marcado como prioridad ante Manna, aunque el club azzurro aún no puede fichar hasta cerrar algunas salidas.


    El Milan, tranquilo, confía en que Amorim transmita al francés la ambición del proyecto. Cardinale ya avisó: no lo cederá a un rival directo.

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