Milán: Cardinale defiende a Rabiot y manda un mensaje claro al Nápoles de Allegri

Según la Gazzetta dello Sport, ayer Veronique, madre de Rabiot, almorzó con su hijo en Boston. Con medio día libre, la familia se reunió en un restaurante francés y habló del futuro del jugador y del Milan.





Según nuestra redacción, en los últimos días Cardinale recibió garantías del entorno de Rabiot sobre su voluntad de no negociar un traspaso en este mercado.