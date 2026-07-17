Milán: Cardinale debe resolver el asunto de Pulisic; la renovación no es lo más importante

«Nos interesan los jugadores de mayor calidad. Un jugador como Christian Pulisic sería fantástico en Estados Unidos, en la MLS y, por supuesto, en Nueva York».





Así lo confirmó el director ejecutivo del club, Brad Sims, durante un acto con la MLS, donde admitió que sueña con fichar a la estrella del Milan, el mejor jugador estadounidense actual. Sims añadió: «Creemos que Christian querrá jugar aquí, en la MLS, y volver a casa. Sea cual sea el momento, esperamos que el New York City FC esté en lo más alto de su lista. El Milan no quiere cederlo, así que, por ahora, la negociación está estancada».







