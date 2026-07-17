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Milán: Cardinale debe resolver el asunto de Pulisic; la renovación no es lo más importante

AC Milán

El New York City sigue interesado en Pulisic: el estadounidense está tentado, pero el Milan no cede.

«Nos interesan los jugadores de mayor calidad. Un jugador como Christian Pulisic sería fantástico en Estados Unidos, en la MLS y, por supuesto, en Nueva York».


Así lo confirmó el director ejecutivo del club, Brad Sims, durante un acto con la MLS, donde admitió que sueña con fichar a la estrella del Milan, el mejor jugador estadounidense actual. Sims añadió: «Creemos que Christian querrá jugar aquí, en la MLS, y volver a casa. Sea cual sea el momento, esperamos que el New York City FC esté en lo más alto de su lista. El Milan no quiere cederlo, así que, por ahora, la negociación está estancada».



  • LAS DUDAS DE PULISIC

    El director general del New York City confirma que Pulisic no está convencido de seguir en el Milan y que el club está abierto a su regreso a la MLS. Tras rechazar hace un año la renovación propuesta por el club rossonero, el «Capitán América» no ha despejado dudas sobre su futuro; parece tentado por un nuevo reto y busca nuevos estímulos. Su bajo rendimiento en la segunda parte de la temporada pasada refuerza esta idea, ya generalizada.

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  • LA OPCIÓN NO BASTA

    El Milan transmite tranquilidad sobre Pulisic: pese a su malestar, el club puede activar una cláusula de renovación hasta 2028. Cardinale sabe que activarla no basta para dar a Amorim la mejor versión de Pulisic: el dueño de RedBird quiere hacer del jugador el símbolo de la nueva etapa, pero necesita su visto bueno. Ojalá las dudas recientes se conviertan en confianza renovada.

  • CUMBRE PREVISTA

    Pulisic disfruta de sus vacaciones y el Milan no tiene prisa. El club se comunica con su entorno y pronto habrá una llamada con el jugador: Cardinale le ofrecerá un contrato mejor. Así busca reforzar el liderazgo del ‘11’ rossonero y devolverle la confianza perdida en los últimos meses. En el mercado, la Roma ya se retiró y la única opción concreta es su regreso a la MLS.

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