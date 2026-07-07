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Cardinale Grafica Milan

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Milán, Cardinale da la bienvenida a Amorim en Milanello: «Este es nuestro nuevo entrenador»

AC Milán
Fichajes

Amorim llegó a Milanello sobre las 15:00 horas, donde le esperaba el propietario, Gerry Cardinale.

Ruben Amorim no quiere perder el tiempo. Ayer, recién llegado a Milán, mostró un buen nivel de italiano antes de acudir a Casa Milan para visitar la sede del club y mantener las primeras reuniones sobre el mercado de fichajes con Bobby Gardiner y Hendrik Almstadt.

  • CARDINAL RECIBE A AMORIM

    Ruben Amorim llegó a Milanello sobre las 15:00 para conocer las instalaciones antes de la vuelta a los entrenamientos del lunes. Mañana por la tarde será presentado a la prensa. 

    Gerry Cardinale, propietario del club, lo recibió en Milanello para darle la bienvenida. 


    El número uno de RedBird reafirma así su intención de estar más presente en el club. Cardinale presentó brevemente al portugués ante las cámaras: «Él es nuestro nuevo entrenador». 

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