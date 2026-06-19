Milán: Cardinale considera contratar a un director deportivo italiano; suena Teti, ex del Wolverhampton

Teti comenzó su carrera en el Hellas Verona. Luego jugó en el Lugano suizo antes de fichar por la Sampdoria, con la que ganó la Serie B y ascendió gracias a fichajes acertados como los de Icardi y Mustafi. Tras su paso por Génova, triunfó en el Novara, donde ganó la Serie C y devolvió al club a la Serie B; al año siguiente rozó el ascenso a la Serie A con Baroni, una trayectoria que se interrumpió solo en la final de los play-offs (podrían volver a trabajar juntos en el Lecce). Entre 2018 y 2021 triunfó en Chipre con el APOEL. Luego pasó por el Wolverhampton y, antes, por el proyecto saudí del Al-Shabab junto a Carrasco y Rakitic.