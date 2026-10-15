Rabiot se multiplica por el Milan: pivote, organizador, mediapunta y líder del vestuario. Mucho más implicado en todas las dinámicas del Milan, siempre es de los primeros en dar la cara en las ruedas de prensa posteriores a los partidos y en las charlas con el equipo. Actitudes que no han pasado inadvertidas, hasta el punto de que la directiva se ha marcado un objetivo importante: mantener vinculado al exjugador del Marsella durante muchos años más.