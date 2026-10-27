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Milan, Capello elogia a Amorim: «Me gusta cuando un entrenador hace de entrenador, está trabajando con Bartesaghi»

Serie A
AC Milán

Las declaraciones de Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport sobre el Milan, el trabajo de Amorim y el nuevo papel de Bartesaghi

Fabio Capello habla con La Gazzetta dello Sport sobre los temas de actualidad del Milan y elogia el trabajo realizado hasta ahora por Amorim y la evolución de Bartesaghi en su nuevo papel de centrocampista de banda.


Pasemos al Milan, que ganó 2-0 en Udine pese a tener a siete jugadores de la plantilla en la enfermería.
«Tres puntos importantes, precisamente por la situación de emergencia en la que se encuentra el Milan. Las lesiones están empezando a ser un factor para todos los equipos y Roma y Milan están entre los más afectados en este momento. Por

suerte

, hoy en día las plantillas son más amplias y los entrenadores pueden contar con cinco sustituciones. Nada que ver con mis tiempos...». 

  • La intuición de situar a Bartesaghi más adelantado

    Mientras tanto, Amorim se ha sacado de la manga a Bartesaghi como extremo.
    «También en este caso creo que fue una decisión motivada por las numerosas bajas. Pero me gusta que un entrenador ejerza de entrenador: si Amorim, trabajando con Bartesaghi en Milanello, se dio cuenta de que podía rendir en esa posición, mérito suyo por haberlo intuido. Igual que me gustó ver a Allegri utilizar a De Bruyne como organizador del juego en el Napoli, por poner otro ejemplo actual».

    Después de la jornada entre semana, el sábado se disputará el derbi de Milán...
    «Tengo la sensación de que puede ser uno de los puntos de inflexión de la temporada, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Es fácil decir que lo es para el AC Milan, que aún no es un proyecto acabado. Pero ojo también al Inter: en los dos últimos años le ha sacado 35 puntos al AC Milan, pero no ha conseguido vencerlo en siete derbis consecutivos. No son pocos, y puede que a los jugadores de Chivu todavía les quede alguna secuela».

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