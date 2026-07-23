El Milan blinda a su joya más importante entre los jóvenes para evitar nuevos casos como el de Liberali. En la tarde del jueves 23 de julio, en torno a las 18:00, Francesco Camarda acudirá a Casa Milan para firmar la renovación de su contrato hasta 2031, siguiendo la línea de lo hecho ayer por su amigo Christian Comotto.
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Milan: Camarda firma esta tarde la renovación de su contrato hasta 2031; lo quiere el Parma de Cuesta
ENCUESTA PARMA
Una vez puesta la firma en el nuevo contrato, se abrirá una nueva fase en la que el Milan y los representantes de Camarda decidirán cuál es el mejor camino a seguir la próxima temporada para continuar con su proceso de crecimiento. En las últimas horas, el Parma ha contactado con su agente, Beppe Riso, para sondear la disponibilidad de una cesión a préstamo, teniendo en cuenta que el Milan no tiene intención de perder el control sobre el jugador nacido en 2008.
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