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calvelli milan foto: ATP Tour

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Milán: Calvelli es el nuevo director general y asume las funciones de Furlani. Gestionará el límite de 10 millones y representará al club ante organismos y autoridades nacionales e internacionales

AC Milán
Fichajes

Milán: Calvelli sustituye a Furlani como director general. Hay un límite de 10 millones y el anterior director permanecerá en el cargo al menos hasta octubre.

Según el extracto del registro mercantil, ya es oficial: Massimo Calvelli es el nuevo director general del Milan. El directivo toscano, antes director general internacional de RedBird Development Group y socio operativo de RedBird Capital Partners, es ahora un administrador con poderes dentro de la estructura del club de la vía Aldo Rossi.


Así consta en el extracto del Registro Mercantil, actualizado tras la reunióndelConsejo de Administración del 29 de mayo.


Este nombramiento forma parte de la reorganización iniciada el 25 de mayo de 2026, que marcó la salida del director general Giorgio Furlani y el inicio de la nueva etapa directiva y técnica del “Diavolo”.



  • Las competencias de Massimo Calvelli: las facultades que le ha otorgado el Consejo de Administración del Milan

    El acta indica que Massimo Calvelli es consejero desde el 5 de noviembre de 2025, inscrito el 16 de diciembre de 2025, con mandato hasta la aprobación de las cuentas de 2027.

    El Consejo de Administración, en reunión del 28 de mayo de 2026, le concedió las facultades de administración ordinaria y extraordinaria necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad y el logro de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias colegiadas del Consejo y de los límites legales y estatutarios.


    El acuerdo del 29 de mayo le atribuye las funciones de director general que ejercía Giorgio Furlani, incluidas 21 facultades de firma individual limitadas a operaciones de hasta 10 millones de euros. Este límite no afecta a las competencias institucionales y administrativas —correspondencia, representación, relaciones con organismos y federaciones, coordinación interna, funciones de referencia y comunicación, gestión del personal—, pero sí alas tareas más operativas. Entre ellas destacan las relaciones con agentes, los proyectos del director general, los trámites del nuevo estadio, la adquisición de bienes, acuerdos de patrocinio, seguros, publicidad, y, sobre todo, la compraventa de futbolistas y cuerpo técnico. En resumen, para fichajes superiores a 10 millones Calvelli necesitará la aprobación de la propiedad. Además, existen cinco puntos que requieren firma conjunta con el director financiero y de operaciones (CFO/COO), Stefano Cocirio, para importes entre 5 y 20 millones de euros y se refieren a la gestión bancaria y financiera del club.


    En resumen, Calvelli cuenta ahora con las mismas facultades que Giorgio Furlani tenía hasta el 25 de mayo de 2026.

    Esta asignación de facultades es un paso clave en la reestructuración del Milan y ratifica su nueva estructura operativa.




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  • Esto es lo que hace ahora Furlani

    Giorgio Furlani sigue siendo, de iure, el director general del Milan, aunque ya no trabaja en la calle Aldo Rossi desde que se le comunicó su despido. El exdirector general permanecerá en el cargo, sin duda, al menos hasta el próximo mes de octubre, cuando en la junta ordinaria de socios se apruebe el balance de la última temporada, del que él mismo se ha encargado. Mientras tanto, Calvelli mantiene las competencias de director general hasta que la propiedad rossonera defina los próximos pasos.