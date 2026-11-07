Según reveló La Gazzetta dello Sport, a Amorim no le gustó la actitud del equipo ni tampoco la de algunos jugadores: Alphadjo Cisse, uno de los grandes protagonistas del inicio de temporada y recién convocado por primera vez con la selección italiana, solo se hizo notar por su tarjeta amarilla y fue sustituido en el descanso, pese a que apenas había jugado un puñado de minutos en el derbi. El internacional italiano apenas tiene 20 años y Amorim ya le había dado un toque de atención para evitar que se dejara llevar demasiado por su fulgurante inicio con el AC Milan. El jueves, su sustitución tras 45 minutos dijo incluso más que las palabras del técnico portugués al término del partido. Pero en la misma situación que Cisse se encuentran Bartesaghi, Terracciano, Jashari y Musah