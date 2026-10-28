Maignan 5: no tiene especial culpa, pero los goles encajados siguen siendo 4, demasiados.

Tomori 6,5: cada vez se siente más cómodo como lateral derecho y apoya a Hutchinson en las acciones ofensivas. Su pase a Cisse llega en el momento perfecto: el inglés deja su firma en el marcador. La única nota negativa es el problema muscular que obliga a sustituirlo en el descanso. (desde el 46 Modric 5,5: le cuesta encontrar un hueco porque los movimientos de los delanteros son nulos)

De Winter 4,5: Amorim no pide marcajes al hombre, pero tampoco que se marque a un metro de distancia, como ha hecho esta noche el defensa belga. Tiene responsabilidad en al menos 3 de los 4 goles encajados.

Pavlovic 5: no está en su mejor momento y se nota enseguida porque pierde muchos duelos con Odgaard.

Estupinan 5,5: San Siro murmura de desaprobación en cuanto toca su primer balón y el camino se le pone cuesta arriba de inmediato al exjugador del Brighton. Comete muchos errores en los primeros 10 minutos y regala balones a los rivales. Levanta la cabeza a partir de la mitad de la primera parte, pero, en conjunto, su actuación no es ordenada. (desde el 58' Diawara 5: primeros minutos en San Siro; los nervios le pasan claramente factura. Y el Milan encaja dos goles precisamente por su zona)

Hutchinson 6: le arrebata con fiereza un balón a Theate casi en el borde del área rival y sirve una asistencia perfecta para Cisse. Cumple bien con su cometido. (desde el 58 Pulisic 5: toca muchos balones, pero no encuentra caminos, solo puertas cerradas)

Musah 5: su peor actuación de la temporada. Regala el balón que propicia la primera ventaja del Bologna. Como lateral, aporta poco en ataque en la segunda parte.

Jashari 6: el único del centro del campo que crea juego y se esfuerza con algo de lucidez.

Bartesaghi 5: dos pasos atrás respecto a su gran actuación contra el Udinese, y no solo por el desafortunado gol en propia puerta. Mal tanto en ataque como en defensa. ( desde el 62' Camarda 5,5: roza el gol de cabeza, pero quizá se trata más de una ocasión desperdiciada que de mala suerte. Pierde el balón que lleva al 2-4 del Bologna)

Cisse 6,5: una primera parte de ensueño, con su primer doblete en San Siro como delantero puro. Mal, muy mal, en la segunda.

Ramos 5: Goncalo, ¿hay algún problema? Pierde todos los duelos y nunca dispara a puerta. (desde el 88 Comotto s. c.)





Ent. Amorim 5: los cambios llevan al equipo a defender sobre su propia línea de gol; esta vez su influencia es negativa