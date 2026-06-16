Milán: Bobby Gardiner, en el club desde 2019, será el nuevo jefe de ojeadores. Ya aportaba datos a Moncada y participó en la elección del nuevo entrenador

Inglés, nacido en 1992, Gardiner empezó a analizar fútbol con datos en portales británicos desde joven, mientras estudiaba Filosofía, Economía y Política en la Universidad de Durham. Su experiencia analítica atrajo a Hendrik Almstadt, fichado en 2019 por el Milan bajo Ivan Gazidis para liderar el análisis de datos en fichajes y búsqueda de talentos. Su colaboración con Moncada, que duró seis años, fue estrecha y productiva: Bobby le presentaba los nombres más interesantes al entonces director técnico y jefe de ojeadores.





En los últimos dos o tres años ha ajustado su método, pues RedBird incorporó a profesionales de Zelus, Billie Bean y otras firmas de análisis. Sin embargo, mantiene intacta su habilidad para estudiar talentos y prever su trayectoria. También dejó huella en Igli Tare, quien lo siguió tras la recomendación de Zachary Athekame.