«¿Athekame? Lo estamos siguiendo, igual que a los demás cedidos. Al comienzo de la temporada lo veía más como un Moreira. No sé si la situación cambiará. El fútbol es así. Lo está haciendo muy bien con Fonseca; luego veremos qué pasa en el futuro». Así habló Amorim de Athekame el pasado 11 de octubre al explicar la decisión de cederlo al Lyon sin opción de compra.

Quizá fue una decisión algo precipitada, teniendo en cuenta que, en la banda derecha, Chukwueze solo tiene a Hutchinson como recambio, aunque el inglés tiene un perfil claramente más ofensivo. La sensación es que Athekame todavía no convence del todo a Amorim y, por tanto, difícilmente pedirá su regreso en el mercado de fichajes de invierno, pese a que cuenta con pocos jugadores para la banda derecha. Sin olvidar que el Lyon recibió garantías concretas de poder contar con el exjugador del Young Boys. Mientras tanto, Athekame crece, se divierte y hace disfrutar a los aficionados del Lyon.