Francia a los pies de Zachary Athekame, ¿quién lo habría dicho? Los principales diarios deportivos franceses han dedicado un amplio espacio a la actuación del lateral derecho suizo en la victoria del Lyon por 2-1 ante el Niza. Su asistencia en el segundo gol de Tessman es una joya que confirma el crecimiento exponencial del jugador nacido en 2004, gracias a la confianza que Paulo Fonseca depositó en él desde el primer momento. Y precisamente el técnico portugués puede darle una alegría a su antiguo equipo, el AC Milan: Athekame regresará al club más consciente de sus capacidades, más maduro y con un valor económico al menos dos veces superior a los casi 10 millones que Igli Tare había pactado con los suizos del Young Boys por su traspaso.
Milan, Athekame no para con el Lyon: está entre los mejores de la Ligue 1, ¿qué trasciende sobre el mercado de enero?
SOLO POR DETRÁS DE HAKIMI
Los aficionados del Lyon están locos por este chico, que se ha impuesto desde el primer día con personalidad y grandes cualidades técnicas. Athekame, con los números en la mano, se está consolidando como el mejor lateral derecho de la Ligue 1: en 7 partidos ya ha marcado dos goles y dado 3 asistencias. Por nivel, está sin duda por detrás de Hakimi, del PSG, pero los números son claros e inequívocos. El AC Milan observa satisfecho la elección que hizo el pasado verano.
QUÉ TRASCIENDE SOBRE UN POSIBLE REGRESO EN ENERO
«¿Athekame? Lo estamos siguiendo, igual que a los demás cedidos. Al comienzo de la temporada lo veía más como un Moreira. No sé si la situación cambiará. El fútbol es así. Lo está haciendo muy bien con Fonseca; luego veremos qué pasa en el futuro». Así habló Amorim de Athekame el pasado 11 de octubre al explicar la decisión de cederlo al Lyon sin opción de compra.
Quizá fue una decisión algo precipitada, teniendo en cuenta que, en la banda derecha, Chukwueze solo tiene a Hutchinson como recambio, aunque el inglés tiene un perfil claramente más ofensivo. La sensación es que Athekame todavía no convence del todo a Amorim y, por tanto, difícilmente pedirá su regreso en el mercado de fichajes de invierno, pese a que cuenta con pocos jugadores para la banda derecha. Sin olvidar que el Lyon recibió garantías concretas de poder contar con el exjugador del Young Boys. Mientras tanto, Athekame crece, se divierte y hace disfrutar a los aficionados del Lyon.
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